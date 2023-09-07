Правящая в Грузии партия набрала 80 подписей для начала процедуры импичмента президента

У суда будет месяц на рассмотрение заявления, после чего парламент в течение двух недель должен будет проголосовать за импичмент

ТБИЛИСИ, 7 сентября. /ТАСС/. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" собрала 80 подписей депутатов, чтобы направить их в Конституционный суд для начала процедуры объявления президенту Саломе Зурабишвили импичмента. Об этом сообщил журналистам лидер парламентской фракции этой партии Мамука Мдинарадзе.

"У нас уже есть 80 подписей. Все [депутаты], которые физически находятся на месте, подписались за начало импичмента президента. Большинство в этом вопросе едино. Сейчас надо нотариально подтвердить представителя "Грузинской мечты" в Конституционном суде", - сказал он.

Депутат добавил, что парламентский комитет по процедурным вопросам проверит подлинность подписей депутатов, после чего они будут направлены в Конституционный суд Грузии. У суда будет месяц на рассмотрение заявления, после чего парламент в течение двух недель должен будет проголосовать за импичмент.

Правящая партия Грузии 1 сентября объявила о начале процедуры импичмента в отношении президента. Причиной послужила ее поездка в Европу для встречи с лидерами стран ЕС, в которой ранее правительство ей отказало. Зурабишвили нарушила Конституцию Грузии, согласно которой президент может осуществлять представительские функции во внешней политике только с согласия кабмина.

Для отстранения президента необходимо при голосовании в парламенте набрать две трети голосов депутатов, то есть 100 из 150. У парламентского большинства 84 голоса, о поддержке импичмента также заявили четыре депутата от партии "Европейских социалистов". Оппозиция, в том числе крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", заявили о том, что не поддержат импичмент.