Президент Сербии отказался вывесить флаг ЛГБТ

В Белграде с 4 по 10 сентября проходят мероприятия в поддержку представителей сообщества

БЕЛГРАД, 8 сентября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил о том, что отрицательно ответил на запрос с просьбой вывесить флаг ЛГБТ в поддержку представителей сообщества, которые проведут шествие в центре Белграда 9 сентября.

"Я получил запрос, в соответствии с которым мне следует завтра вывесить флаг ЛГБТ, - указал Вучич в ходе своей пресс-конференции. - Я не буду ничего вывешивать".

"Я никогда ничего не делал в нарушение их прав, но флаг я вывешивать не буду", - подчеркнул сербский лидер, заключив, что "государство - это слишком серьезная вещь".

В столице Сербии с 4 по 10 сентября проходят мероприятия в поддержку ЛГБТ-сообщества, в том числе 9 сентября состоится шествие по городу.

Ранее Вучич заявлял о том, что Сербия развивает традиционные ценности и он не одобрит ни одного нормативного акта в поддержку ЛГБТ-сообщества, пока занимает пост главы государства.