В Минобороны Армении рассказали военным атташе о ситуации на границе с Азербайджаном

Пресс-служба оборонного ведомства страны сообщила, что подразделения армянской армии продолжают предпринимать необходимые действия для стабилизации ситуации и предотвращения провокаций

ЕРЕВАН, 8 сентября. /ТАСС/. Брифинг с участием аккредитованных в Армении иностранных военных атташе и представителей, в ходе которого была представлена сложившаяся на армяно-азербайджанской границе оперативная обстановка, состоялся в Минобороны Армении. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

"8 сентября в Министерстве обороны Армении был проведен очередной брифинг с участием аккредитованных в республике иностранных военных атташе и представителей. В ходе брифинга военным атташе была представлена сложившаяся на армяно-азербайджанской границе оперативная обстановка. Было отмечено, что в течение последних двух дней обстановка продолжает оставаться напряженной из-за скопления ВС Азербайджана", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что подразделения армянской армии продолжают предпринимать необходимые действия для стабилизации ситуации и предотвращения провокаций.