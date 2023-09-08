8 сентября, 15:33
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Минобороны Армении рассказали военным атташе о ситуации на границе с Азербайджаном

Пресс-служба оборонного ведомства страны сообщила, что подразделения армянской армии продолжают предпринимать необходимые действия для стабилизации ситуации и предотвращения провокаций

ЕРЕВАН, 8 сентября. /ТАСС/. Брифинг с участием аккредитованных в Армении иностранных военных атташе и представителей, в ходе которого была представлена сложившаяся на армяно-азербайджанской границе оперативная обстановка, состоялся в Минобороны Армении. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

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"8 сентября в Министерстве обороны Армении был проведен очередной брифинг с участием аккредитованных в республике иностранных военных атташе и представителей. В ходе брифинга военным атташе была представлена сложившаяся на армяно-азербайджанской границе оперативная обстановка. Было отмечено, что в течение последних двух дней обстановка продолжает оставаться напряженной из-за скопления ВС Азербайджана", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что подразделения армянской армии продолжают предпринимать необходимые действия для стабилизации ситуации и предотвращения провокаций. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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