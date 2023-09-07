Учения с США и критика ОДКБ. Армения заявляет об обострении вокруг Нагорного Карабаха

Ереван утверждает, что войска Азербайджана сосредоточены на границе с Арменией и у Нагорного Карабаха. В Баку эти заявления назвали "очередными фальшивыми политическими манипуляциями".

На этом фоне с армянской стороны звучит критика в адрес Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), также ведется подготовка к совместным с американскими военными учениями.

ТАСС собрал основное о происходящем вокруг региона.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с утверждением, что Азербайджан "несколько дней накапливает войска" на границе с Арменией и разделительной линии с Нагорным Карабахом. По его словам, военно-политическая ситуация в регионе "существенно ухудшилась". Он призвал государства - членов Совбеза ООН принять серьезные меры, чтобы не допустить "нового взрыва в регионе". Из-за обострения ситуации отложил визит на Кипр министр обороны республики Сурен Папикян.

В Баку отвергли слова Пашиняна. В МИД Азербайджана назвали реальной угрозой безопасности в регионе якобы происходящие военно-политические провокации со стороны Армении и "все еще не выведенные с территории Азербайджана (региона Нагорного Карабаха - прим. ТАСС) вопреки принятым обязательствам армянские вооруженные формирования".

В начале сентября состоялся телефонный разговор президента Азербайджана Ильхама Алиева и госсекретаря США Энтони Блинкена, в ходе которого Алиев заявил, будто Армения намеренно не позволяет открыть дорогу Агдам - Ханкенди (армянское название - Степанакерт, административный центр Нагорного Карабаха) для доставки грузов в Карабах. Азербайджанский лидер отметил, что впоследствии может быть открыта и дорога Лачин - Ханкенди "с применением правил таможенного и погранично-контрольного режима Азербайджана". По утверждениям армянской стороны, Лачинский коридор, который является единственной сухопутной дорогой из Нагорного Карабаха в Армению, был перекрыт 12 декабря 2022 года группой азербайджанцев, а затем Баку официально установил КПП на границе с Арменией возле моста Хакари.

Реакция на запланированные учения с США

В среду Минобороны Армении сообщило, что на территории страны с 11 по 20 сентября пройдут совместные военные учения с США Eagle Partner 2023.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя это решение, заявил, что членам ОДКБ следует придерживаться практики учений со своими союзниками. Он добавил, что в Москве решение Армении воспринимается "с элементом озабоченности".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что проведение подобных учений не способствует стабилизации обстановки "и укреплению атмосферы взаимного доверия в регионе". Он также подчеркнул, что РФ продолжает выполнять свои функции гаранта безопасности и конструктивно взаимодействует как с Ереваном, так и с Баку.

Реакция на призыв вступления в НАТО

В понедельник председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер заявил, что Армении следует вступить в Североатлантический альянс. В тот же день заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян сообщил, что страна сотрудничает с НАТО в различных форматах и готова продолжить этот процесс.

В четверг глава парламентской постоянной комиссии по внешним связям, член партии премьер-министра Никола Пашиняна Саргис Ханданян пояснил, что Армения открыта для сотрудничества с другими странами в сфере безопасности и обороны, но возможности для вступления в НАТО нет "по техническим и политическим соображениям", а правительство Армении никогда не говорило о своем желании вступить в альянс. При этом он раскритиковал ОДКБ, которая, как он считает, "покинула Армению", и добавил, что у Еревана "много вопросов" к Москве.

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