Учения с США и критика ОДКБ. Армения заявляет об обострении вокруг Нагорного Карабаха

Ереван утверждает, что войска Азербайджана сосредоточены на границе с Арменией и у Нагорного Карабаха. В Баку эти заявления назвали "очередными фальшивыми политическими манипуляциями".
На этом фоне с армянской стороны звучит критика в адрес Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), также ведется подготовка к совместным с американскими военными учениями.
ТАСС собрал основное о происходящем вокруг региона.
Ситуация вокруг Нагорного Карабаха
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с утверждением, что Азербайджан "несколько дней накапливает войска" на границе с Арменией и разделительной линии с Нагорным Карабахом. По его словам, военно-политическая ситуация в регионе "существенно ухудшилась". Он призвал государства - членов Совбеза ООН принять серьезные меры, чтобы не допустить "нового взрыва в регионе". Из-за обострения ситуации отложил визит на Кипр министр обороны республики Сурен Папикян.
- В Баку отвергли слова Пашиняна. В МИД Азербайджана назвали реальной угрозой безопасности в регионе якобы происходящие военно-политические провокации со стороны Армении и "все еще не выведенные с территории Азербайджана (региона Нагорного Карабаха - прим. ТАСС) вопреки принятым обязательствам армянские вооруженные формирования".
- В начале сентября состоялся телефонный разговор президента Азербайджана Ильхама Алиева и госсекретаря США Энтони Блинкена, в ходе которого Алиев заявил, будто Армения намеренно не позволяет открыть дорогу Агдам - Ханкенди (армянское название - Степанакерт, административный центр Нагорного Карабаха) для доставки грузов в Карабах. Азербайджанский лидер отметил, что впоследствии может быть открыта и дорога Лачин - Ханкенди "с применением правил таможенного и погранично-контрольного режима Азербайджана". По утверждениям армянской стороны, Лачинский коридор, который является единственной сухопутной дорогой из Нагорного Карабаха в Армению, был перекрыт 12 декабря 2022 года группой азербайджанцев, а затем Баку официально установил КПП на границе с Арменией возле моста Хакари.
Реакция на запланированные учения с США
- В среду Минобороны Армении сообщило, что на территории страны с 11 по 20 сентября пройдут совместные военные учения с США Eagle Partner 2023.
- Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя это решение, заявил, что членам ОДКБ следует придерживаться практики учений со своими союзниками. Он добавил, что в Москве решение Армении воспринимается "с элементом озабоченности".
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что проведение подобных учений не способствует стабилизации обстановки "и укреплению атмосферы взаимного доверия в регионе". Он также подчеркнул, что РФ продолжает выполнять свои функции гаранта безопасности и конструктивно взаимодействует как с Ереваном, так и с Баку.
Реакция на призыв вступления в НАТО
- В понедельник председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер заявил, что Армении следует вступить в Североатлантический альянс. В тот же день заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян сообщил, что страна сотрудничает с НАТО в различных форматах и готова продолжить этот процесс.
- В четверг глава парламентской постоянной комиссии по внешним связям, член партии премьер-министра Никола Пашиняна Саргис Ханданян пояснил, что Армения открыта для сотрудничества с другими странами в сфере безопасности и обороны, но возможности для вступления в НАТО нет "по техническим и политическим соображениям", а правительство Армении никогда не говорило о своем желании вступить в альянс. При этом он раскритиковал ОДКБ, которая, как он считает, "покинула Армению", и добавил, что у Еревана "много вопросов" к Москве.
Сотрудничество с РФ
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что заявления армянских политиков нередко представляют собой "риторику на грани хамства". Спикер парламента Армении Ален Симонян в ответ заявил, что не будет отвечать "какой-то секретарше".
- Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий высказал мнение, что Симонян обязан извиниться перед Захаровой и всем министерством иностранных дел. Сама Захарова отреагировала с юмором, выразив поддержку всем "секретаршам" планеты и добавив, что Симонян "ляпнул не подумав".
- При этом в МИД Армении заверили, что напряженности в отношениях между Ереваном и Москвой нет, однако существуют вопросы, которые обсуждаются в рабочем порядке. Замглавы МИД Армении Паруйр Ованнисян подчеркнул, что Армения критикует ОДКБ, но "вопрос выхода из организации не стоит на повестке".