В совместных учениях с Арменией примут участие 85 американских военных

Учения Eagle Partner 2023 пройдут на армянской территории с 11 по 20 сентября

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Около 85 американских военных примут участие в совместных учениях США и Армении под названием Eagle Partner 2023. Об этом сообщило командование Армии США в Европе и Африке.

"Около 85 американских и 175 армянских военных примут участие в учениях <...>, которые пройдут с 11 по 20 сентября", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте командования. В учениях будут задействованы военные из первой бригады 101-й воздушно-десантной дивизии США и национальной гвардии штата Канзас, с которой у Армении действует партнерская программа более 20 лет.

Как отмечает полковник Мартин О'Доннелл, учения позволят странам "выстроить отношения на тактическом уровне" и повысить "оперативную совместимость" подразделений для миротворческих операций.

6 сентября Минобороны Армении информировало, что совместные военные учения Армении и США Eagle Partner 2023 пройдут на армянской территории с 11 по 20 сентября.

7 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан сосредоточил войска на границе с Арменией и разделительной линии с Нагорным Карабахом. По его мнению, "ситуация такова, что международное сообщество, государства - члены Совбеза ООН должны принять серьезные меры, чтобы не допустить нового взрыва в регионе".

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, проведение военных учений Армении и США не способствует стабилизации обстановки в регионе. Он добавил, что Россия продолжает выполнять свои функции гаранта безопасности, Москва также продолжает последовательную и конструктивную работу как с Ереваном, так и с Баку.