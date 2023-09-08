8 сентября, 08:08
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Что известно о задержании журналиста Sputnik Геворкяна и блогера Бадаляна в Армении

Akulamamata/ CC BY-SA 4.0/ Wikimedia Commons
Микаэл Бадалян
© Akulamamata/ CC BY-SA 4.0/ Wikimedia Commons

Следственный комитет Армении задержал обозревателя "Sputnik Армения" Ашота Геворкяна и пророссийского блогера Микаэла Бадаляна на 72 часа. Их обвиняют в незаконном обороте оружия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что провокация с задержанием Геворкяна и Бадаляна направлена на омрачение связей Москвы и Еревана. 

ТАСС собрал главное о задержании.

Что произошло

  • Глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил в Telegram-канале о том, что Бадалян 6 сентября пропал в Горисе. По его словам, за сутки до похищения блогер участвовал в его программе на радио, "где довольно жестко выступил с оппозиционной точкой зрения и критиковал правительство Армении за, как считал господин Бадалян, антироссийскую политику". 
  • Позже Следственный комитет Армении сообщил, что 6 и 7 сентября в Сюникской области по подозрению в незаконном обороте огнестрельного оружия арестовали семь человек, в том числе Бадаляна и Геворкяна. Имена остальных не разглашаются.
  • Адвокат Геворкяна Лиана Григорян уточнила, что их задержали на 72 часа.
  • По делу Бадаляна и Геворкяна следствие изъяло автомат, боевые патроны, гранаты и другие виды оружия.
  • Защита Геворкяна и Бадаляна намерена опротестовать решение об их задержании. По словам адвоката, обнаруженное в машине журналиста оружие не принадлежит ни одному из них. 

Реакция России

  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что провокация с задержанием Геворкяна и Бадаляна направлена на омрачение связей Москвы и Еревана. 
  • Примаков сообщил, что Бадалян "уже арестовывался ранее и даже сидел в тюрьме, а обвинения против него многие трактовали как именно политические".
  • Посольство РФ в Ереване следит за ситуацией с задержанием Бадаляна и Геворкяна и обеспокоено их судьбой.
  • Вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился к Генпрокурору Армении Анне Вардапетян с просьбой оказать помощь в освобождении задержанных. 
 
Теги:
АрменияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
© Информационное агентство ТАСС
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