Что известно о задержании журналиста Sputnik Геворкяна и блогера Бадаляна в Армении

Следственный комитет Армении задержал обозревателя "Sputnik Армения" Ашота Геворкяна и пророссийского блогера Микаэла Бадаляна на 72 часа. Их обвиняют в незаконном обороте оружия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что провокация с задержанием Геворкяна и Бадаляна направлена на омрачение связей Москвы и Еревана.

ТАСС собрал главное о задержании.

Что произошло

Глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил в Telegram-канале о том, что Бадалян 6 сентября пропал в Горисе. По его словам, за сутки до похищения блогер участвовал в его программе на радио, "где довольно жестко выступил с оппозиционной точкой зрения и критиковал правительство Армении за, как считал господин Бадалян, антироссийскую политику".

Позже Следственный комитет Армении сообщил, что 6 и 7 сентября в Сюникской области по подозрению в незаконном обороте огнестрельного оружия арестовали семь человек, в том числе Бадаляна и Геворкяна. Имена остальных не разглашаются.

Адвокат Геворкяна Лиана Григорян уточнила, что их задержали на 72 часа.

По делу Бадаляна и Геворкяна следствие изъяло автомат, боевые патроны, гранаты и другие виды оружия.

Защита Геворкяна и Бадаляна намерена опротестовать решение об их задержании. По словам адвоката, обнаруженное в машине журналиста оружие не принадлежит ни одному из них.

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