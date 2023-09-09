9 сентября, 17:50
Военный переворот в Габоне

В Габоне объявили состав нового правительства

В его состав вошли 26 человек, сообщил премьер-министр переходного периода страны Раймон Ндонг Сима

ПРЕТОРИЯ, 9 сентября. /ТАСС/. Новое правительство переходного периода назначено в Габоне, в его состав вошли 26 человек. Об этом объявил премьер-министр переходного периода Габона Раймон Ндонг Сима.

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"Президент на переходный период Габона Брис Клотер Олиги Нгема утвердил своим указом состав правительства", отметил он в сообщении, опубликованном новостным порталом Gabonactu. Сам Ндонг Сима был утвержден на посту премьера 7 сентября.

Министром иностранных дел назначен Режис Онанга Ндиайе, отмечает электронное издание. Бригадный генерал Бриджит Онкадова стал министром-делегатом при президенте, ответственным за национальную оборону. Министерство нефти возглавил Марссель Абеке, а министерство горнодобывающей промышленности - Эрве Патрик Опианга. Министром энергетики назначен Жанно Клима.

В состав правительства вошли три министра из его прежнего состава. Это - Рафаэль Нгазузе, занявший пост министра государственной службы, Камелия Нтутуме-Леклерк, сохранившая свой пост министра национального образования, а бывший глава МИД Герман Иммонго назначен министром-делегатом при президенте, ответственным за внутренние дела. 

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