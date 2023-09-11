Экс-разведчик Риттер считает, что история на стороне Путина, а не Байдена

Риттер сравнил рассказ российского президента о гибели бабушки в годы Великой Отечественной войны с повествованием американского лидера о работе спасателем в бассейне

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер сравнил рассказ российского президента Владимира Путина о гибели своей бабушки Елизаветы Шеломовой в годы Великой Отечественной войны с повествованием американского лидера Джо Байдена о работе спасателем в молодости и пришел к выводу о том, что история находится на стороне президента РФ.

"Путин дает нам это. Байден дает нам историю о Корн Попе. Вам решать, кто из них более великий человек, лучший лидер. История уже отдала свой голос. Я тоже", - написал Риттер в соцсети X (ранее Twitter).

Путин поделился историей своей семьи в ходе открытого урока "Разговор о важном" 1 сентября в подмосковном Солнечногорске. По словам российского лидера, изучая письма своего деда, он увидел историю о гибели своей бабушки от немецкой пули. "Шли бои, жители деревни лежали где-то в окопах, и немецкая пуля попала ей в живот, она умирала на его руках. Слова мне просто в душу запали. Он рассказывает своему сыну в письме о последних словах бабушки, она понимала, что уходит из жизни, и он понимал, и она ему говорит: "Не плачь, не расстраивай меня", - процитировал президент РФ письмо.

Ранее Байден рассказал о своем опыте работы спасателем в бассейне в 1962 году. Как отметил американский лидер, тогда у него был конфликт с лидером молодежной банды по кличке "Корн Поп". По словам президента США, вместо вызова полиции он "лично вышел" к своему вооруженному неприятелю и заставил его ретироваться.

Риттер служил в качестве сотрудника разведывательного подразделения Корпуса морской пехоты США в 1984-1996 годах, принимал участие в операции "Буря в пустыне", работал в качестве инспектора в специальной комиссии ООН, расследовавшей сообщения о планах по созданию Ираком оружия массового уничтожения. После выхода в отставку с военной службы в конце 1990-х годов регулярно критикует политику США на Ближнем Востоке, а в последнее время - также Украину и действия Вашингтона по поддержке Киева.