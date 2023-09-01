Путин заявил, что Россия непобедима благодаря своему народу

Во время открытого урока "Разговор о важном" президент поделился подробностями переписки своих родственников и впечатлениями от нее

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин уверен, что Россия непобедима благодаря настрою своего народа.

Во время открытого урока "Разговор о важном" глава государства поделился подробностями переписки своих родственников и впечатлениями от нее. "Я понял, почему мы победили в Великой Отечественной войне: победить такой народ с таким настроем невозможно. Мы абсолютно были непобедимы. И сейчас такими являемся", - заявил Путин. По его мнению, к такому выводу подталкивает "только одна зарисовка из истории семьи". "А таких семей у нас подавляющее большинство. Это очень важно", - подчеркнул президент.

Письма деда

"Мне достались письма моего деда, которого я не видел, он ушел из жизни еще до того, как я на свет появился. Мне достались его письма, которые он писал своему сыну, моему дяде на фронт", - рассказал Путин. В одном из писем дед "описывал, как бабушка погибла и как она умирала на его руках". "Шли бои, жители деревни лежали где-то в окопах, и немецкая пуля попала ей в живот, она умирала на его руках. Слова мне просто в душу запали. Он рассказывает своему сыну в письме о последних словах бабушки, она понимала, что уходит из жизни, и он понимал, и она ему говорит: "Не плачь, не расстраивай меня", - процитировал президент письмо. - Вы представляете, какая глубина отношений? Переживает за него, за то, что он расстраивается и плачет! Вы понимаете, какая глубина отношений у простых людей и какая любовь? Как же нам не брать с этого пример? Когда мы говорим о наших традиционных ценностях, мы имеем в виду, в том числе и это - внутреннюю любовь, которая лежит в основе отношений в нашем обществе", - обратился глава государства к молодым людям.

Он привел еще одну строчку из письма деда, где тот "дает наказ своему сыну на фронте: "Бей этих гадов!" "В письме, в обычном семейном письме. Таковы наши ценности. Как же их не беречь? Они составляют основу нашего бытия, нашей жизни", - сказал Путин.

Президент уточнил, что дед был крестьянином в Тверской губернии, но обращался к своему сыну на "вы", как и сын к отцу. "Это же простой деревенский человек, он и писал-то с ошибками, но какая внутренняя глубокая культура была у нашего народа, это удивительно", - считает глава государства. "У меня большой круг общения, разные люди есть - деятели искусства, ученые, военные, многие считают даже особой забавой крепкое словцо использовать. А вот у простого деревенского человека какая была внутренняя культура, это в обычной русской деревне", - заметил глава государства. Он признался, что после прочтения писем "стал по-другому относиться и к своей семье, и к себе самому и начал думать о том, что неплохо было бы равняться на все лучшее в истории нашей семьи".

Семейный альбом

Путин похвалил 11-классника Руслана Шарко, который вместе с родственниками составил подробную историю своей семьи. Школьник предложил разработать некий альбом для родословной, чтобы любая семья могла заполнять его и передавать из поколения в поколение. "То, чем вы занимаетесь, составлением истории своей семьи, на мой взгляд, - чрезвычайно важная вещь. Все, что от нас зависит, постараемся сделать для того, чтобы вас поддержать. Идея хорошая, я безусловно постараюсь ее поддержать", - заверил президент.