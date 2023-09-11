Источник: Турция хочет до 19 сентября активизировать консультации по зерновой сделке

По сообщению диписточника в Анкаре, речь идет о возрождении договоренностей с участием России

АНКАРА, 11 сентября. /ТАСС/. Турция намерена активизировать проработку вопросов о возобновлении зерновой сделки с ООН и рассчитывает до недели высокого уровня Генассамблеи организации, которая начинается 19 сентября, провести необходимые консультации о возобновлении договоренностей. Об этом ТАСС сообщил диписточник в Анкаре.

"Саммит G20 завершился. Это было важным событием в том числе с точки зрения обсуждения вопроса о зерновой сделке и сверки позиций. До [недели высокого уровня] Генассамблеи ООН еще остается немного времени. Есть намерение сильно активизировать контакты как с ООН, так и со всеми сторонами зерновых договоренностей. <...> Речь сейчас идет принципиально о возрождении сделки с участием России", - сказал собеседник. Он добавил, что предполагается проводить в том числе телефонные переговоры на уровне лидеров.

Он напомнил, что президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции после саммита "двадцатки" заявил, что "Россию нельзя исключать из процесса" и что Турция "планирует попросить ООН подготовить новое письмо для РФ", в котором могут содержаться более конкретные предложения по зерновой сделке. "Эти вопросы в повестке обсуждения и консультаций со сторонами", - добавил источник.

Зерновая сделка прекратила действие спустя год реализации - 17 июля. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН. Он неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель соглашения - поставки нуждающимся странам - так и не была достигнута. Тем не менее в Москве заявили, что готовы незамедлительно вернуться к сделке, но она должна быть реализована в части, касающейся России.