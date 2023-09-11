В Госдепе сообщили, что Блинкен и Лавров не контактировали на саммите G20 в Индии

В ведомстве отметили, что США считают прошедший саммит очень важным

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Главы и члены делегаций России и США на саммите G20 в Индии не имели никаких двусторонних контактов. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Никакого взаимодействия между госсекретарем [Энтони] Блинкеном и министром иностранных дел РФ [Сергеем] Лавровым не было. Мне неизвестно о каких-либо контактах между американской и российской делегациями. Я не могу исключить, что кто-то кому-то в коридоре сказал "привет", но, насколько я знаю, предметных контактов не было", - сказал он.

Миллер вновь отметил, что США считают прошедший саммит G20 очень важным, поскольку он обеспечил возможность взаимодействия со странами объединения. "Замены таким прямым контактам нет. Мы считаем невероятно продуктивными те переговоры, которые состоялись в прошедшие выходные", - отметил руководитель пресс-службы.

По словам Миллера, контакты с представителями стран G20 на саммите в Нью-Дели были плодотворными, несмотря на отсутствие председателя КНР Си Цзиньпина. "Что же касается итогового заявления, то G20 - это большая организация. В нее входят и Россия, и Китай. У участников разные взгляды на отдельные вопросы. Мы считаем итоговое заявление чрезвычайно важным, потому что в нем содержится призыв к соблюдению суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавил представитель Госдепартамента.

Саммит G20 в Нью-Дели прошел 8-10 сентября. По его итогам было согласовано общее заявление, в которое вошел раздел про конфликт на Украине. Заявление подверглось критике со стороны Киева, ряда политиков и СМИ в западных странах, которые сочли его слишком мягким по отношению к России.