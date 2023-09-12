США передали Филиппинам патрульные суда на фоне роста напряженности в Южно-Китайском море

Американский посол МэриКей Карлсон назвала это событие символом поддержки союзников

БАНГКОК, 12 сентября. /ТАСС/. США безвозмездно передали Военно-морским силам Филиппин два патрульных корабля типа "Циклон" на фоне роста напряженности из-за территориальных споров в акватории Южно-Китайского моря. Церемония их официального принятия в состав ВМС уже состоялась, сообщила газета The Manila Times.

"Это событие стало символом поддержки наших филиппинских союзников, которые находятся на передовой, защищая суверенные права Филиппин в Южно-Китайском море или [как его называют в островном государстве] Западно-Филиппинском море, - приводит издание слова американского посла МэриКей Карлсон. Обстановка в регионе "становится все более сложной", и патрульные суда поступили в распоряжение ВМС в "важное [для страны] время", отметила она. Карлсон также подчеркнула, что Филиппины являются "крупнейшим получателем военной помощи США в Индо-Тихоокеанском регионе", а общая стоимость только двух недавно переданных кораблей составила $13,8 млн.

Как отмечает издание, высокопоставленные представители военных ведомств США и Филиппин вскоре встретятся в Маниле на ежегодном заседании Совета по взаимной обороне и взаимодействию в области безопасности, чтобы "согласовать программы помощи, планы крупномасштабных учений и проекты других совместных программ ВС." Министр национальной обороны республики Гилберто Теодоро также подчеркнул необходимость "соблюдения норм международного права при разрешении споров о морских границах" и добавил, что новые суда стали "долгожданным и своевременным пополнением [ВМС], что позволит стране занять более твердую позицию в защите своих суверенных прав".

Южно-Китайское море на протяжении многих лет остается зоной конфронтации из-за территориальных притязаний ряда азиатских государств на архипелаг Спратли, расположенные по соседству с ним Парасельские острова и окружающие их воды. Рифы Ирокез и Скарборо также располагаются в Южно-Китайском море. В спор о принадлежности этих территорий вовлечены Филиппины, Вьетнам, Бруней, Малайзия и Китай.

В спорных акваториях периодически возникают инциденты между филиппинскими и китайскими судами. Так, в августе корабль береговой охраны КНР применил водометы при маневрировании в опасной близости от филиппинских судов.