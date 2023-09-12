Kyodo сообщило об отмене визита военной делегации Китая в Японию из-за сброса воды с АЭС

Конкретная причина переноса на неопределенное время не указывается

ТОКИО, 12 сентября. /ТАСС/. Визит китайской военной делегации в Японию, запланированный на сентябрь, отложен на неопределенное время. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным его источников, соответствующее уведомление от Пекина было получено Фондом мира Сасакавы, который является контактным центром проекта по военным обменам между Японией и Китаем. Конкретная причина не указывается, однако, как отмечает агентство, на решение повлияла ситуация со сбросом в океан очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС "Фукусима-1".

Военные обмены между Японией и Китаем были возобновлены в этом году после отмены коронавирусных ограничений. В июле делегация Сил самообороны Японии посетила Китай, а ответный визит планировалось осуществить до конца сентября.

Из-за цунами в марте 2011 года на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, сопровождавшееся взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные территории, откуда эвакуировали десятки тысяч человек. Для охлаждения реакторов использовалась вода, хранение которой стало затруднительным из-за объема (в баках ее скопилось примерно 1,34 млн тонн). В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительное количество воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, но еще содержит тритий (радиоактивный изотоп водорода). К 31 марта 2024 года с АЭС планируется слить около 31,2 тыс. тонн такой воды.

24 августа компания-оператор Tokyo Electric Power (TEPCO) приступила к сбросу в океан первой партии воды. Спустя два дня TEPCO объявила, что не обнаружила трития в образцах воды, собранных в 10 различных зонах в радиусе 3 км от места слива. Управление рыболовства Японии не нашло следов трития в рыбе, выловленной в радиусе 5 км от места сброса.

Решение Токио вызвало острую критику со стороны ряда государств, в первую очередь Китая. Главное таможенное управление КНР с 24 августа полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии. В конце августа лидер партии "Комэйто", входящей вместе с Либерально-демократической партией в правящую в Японии коалицию, Нацуо Ямагути отложил запланированный визит в КНР из-за позиции Пекина.