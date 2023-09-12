В Марокко считают, что восстановление на юге страны может занять пять-шесть лет

Председатель Палаты советников Энаам Майара отметил важную роль создаваемого правительством специального фонда по ликвидации последствий землетрясения

МАРРАКЕШ, 12 сентября. /ТАСС/. Процесс восстановления в южной марокканской провинции Эль-Хауз, более всего пострадавшей от последствий произошедшего вечером 8 сентября разрушительного землетрясения, может занять пять-шесть лет. Такую точку зрения высказал председатель Палаты советников (верхней палаты парламента королевства) Энаам Майара, давая предварительную оценку ущерба от стихийного бедствия.

"Спасательные работы в пострадавших областях продолжатся. Процесс восстановления в провинции Эль-Хауз может занять пять-шесть лет", - цитирует спикера информационный портал "Телькель".

Майара отметил важную роль создаваемого правительством специального фонда по ликвидации последствий землетрясения. "Надеемся, что дух солидарности сохранится, и что этот фонд станет правильным и надлежащим способом для объединения всех вкладов", - отметил он.

Один из приоритетов - разблокировка дорог

Тем временем спасательные службы Марокко при поддержке подразделений королевских вооруженных сил продолжают разбор завалов в небольших населенных пунктах и горных деревнях (дуарах) в провинциях Эль-Хауз и Тарудант, где зафиксировано наибольшее число жертв и разрушений. Эти области славятся своими туристическими достопримечательностями (средневековыми мечетями и крепостями) и сельским хозяйством.

Большие людские ресурсы и технические средства направлены на разблокировку важной автомобильной трассы, связывающей города Марракеш и Тарудант, и особенно участка в районе перевала Тизи-н-Тест. Расчистка полотна от огромных камней и восстановление движения по этой дороге позволит добраться до населенных пунктов, пострадавших от подземных толчков, чтобы подвезти туда спасателей, обеспечить вывоз раненых и доставку гуманитарных грузов.

Специалисты, которым удается добраться до мест проживания населения в горах, застают часто весьма драматичную картину. Так, деревня Имин Талаинт в провинции Эль-Хауз, в которой насчитывалось около 200 домов, практически прекратила свое существования - на склонах гор вместо жилых сооружений остались обломки и облака пыли. Те, кто жил в домиках, сделанных из камней и грунта, погибли практически мгновенно после начала землетрясения. Спастись удалось лишь тем, что в момент сильнейших подземных толчков по счастливой случайности вышел за водой или находился в сооружениях, сделанных из растений.

Уцелевшие жители горных деревень в провинции Эль-Хауз направляются в соседние населенные пункты, чтобы искать выживших и оказать им первую помощь. "Большое количество домов в нашей провинции превратилось в груду развалин. Это катастрофа, огромное горе", - говорят они, пытаясь найти в себе силы.