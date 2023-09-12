12 сентября, 14:21
Военный переворот в Габоне

Вице-президентом Габона назначили Жозефа Овоно Берра

Он работал в национальном энергетическом секторе, возглавлял Габонскую компанию по хранению нефтепродуктов

ПРЕТОРИЯ, 12 сентября. /ТАСС/. Президент Габона на переходный период Брис Клотер Олиги Нгема своим указом назначил на пост вице-президента страны Жозефа Овоно Берра. Об этом объявил по национальному телевидению полковник Ульрих Манфумби Манфумби, официальный представитель захватившего в стране всю полноту власти комитета по переходному периоду и восстановлению институтов.

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Назначение проведено в соответствии со статьей 40 переходной хартии, приводит его слова новостной портал Depeches 241.

Овоно Берр работал в национальном энергетическом секторе, возглавлял Габонскую компанию по хранению нефтепродуктов (SGEPP). Он также работал в мэрии столицы страны Либревилле.

Нынешнее назначение последовало после утвержения 7 сентября премьер-министра переходного периода Габона, а спустя два дня - правительства страны. 

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ГабонВоенный переворот в Габоне
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