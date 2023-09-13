В Сирии заявили, что Дамаск будет приветствовать возвращение сирийских беженцев на родину

Министр иностранных дел Фейсал Микдад отметил, что для этого обеспечат необходимые условия

БЕЙРУТ, 13 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад призвал устранить все препятствия, которые мешают возвращению сирийских беженцев на родину.

"Сирия будет приветствовать приезд всех своих сыновей на родину и обеспечит для этого необходимые условия", - заявил он в беседе по телефону со своим ливанским коллегой Абдаллой Бу Хабибом. Слова главы сирийского МИД приводит агентство SANA.

Микдад подчеркнул, что "главным препятствием на пути решения проблемы перемещенных лиц является сохраняющаяся американская и турецкая оккупация северных районов страны". Кроме того, по словам Микдада, катастрофические для Сирии последствия имеют введенные США и другими странами Запада экономические санкции, от которых страдает сирийский народ.

Как отмечает агентство, стороны договорились о предстоящем визите ливанской делегации в Дамаск, который состоится в конце сентября. Они подчеркнули важность координации между властями Сирии и Ливана по проблемам, касающимся беженцев.

12 сентября премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил на заседании правительства, что крайне встревожен усилившимся потоком беженцев из Сирии. По его словам, увеличение числа беженцев несет серьезную угрозу ливанскому государству, где уже находятся 2 млн сирийцев. Как подчеркнул премьер, это может "создать демографический дисбаланс, который негативно скажется на сосуществовании религиозных общин в Ливане".

Как заявил исполняющий обязанности министра по делам перемещенных лиц Иссам Шараф ад-Дин, только за август ливанские военные задержали на границе 8 тыс. человек, а всего с начала года численность нарушителей превысила 20 тыс.