Трамп считает, что Байден дал Путину основания для критики США

По словам экс-президента Соединенных Штатов, речь о "незаконно" выдвинутых против него обвинениях администрацией американского лидера

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что уголовные обвинения, выдвинутые против него при администрации действующего американского лидера, демократа Джо Байдена, стали основанием для критики Соединенных Штатов со стороны президента России Владимира Путина. Соответствующую публикацию республиканец разместил в своей социальной сети Truth Social.

"Президент России Владимир Путин использует для критики Америки и всего хорошего, что она когда-то отстаивала, то, как продажный Джо Байден незаконно, в стиле банановой республики, обращается со своим политическим оппонентом, который значительно опережает его по результатам опросов общественного мнения", - написал Трамп.

Ранее президент России в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума выразил мнение, что преследование Трампа, претендующего на переизбрание, демонстрирует "гнилость американской политической системы" и представляет собой нечестную политическую конкуренцию. По словам Путина, "все, что происходит с Трампом, - это преследование по политическим мотивам своего политического конкурента".

Трамп - наиболее вероятный кандидат от Республиканской партии на выборах 2024 года. Ранее он неоднократно выражал мнение о том, что выдвижение обвинений в его адрес является попыткой вмешательства в выборы со стороны администрации Байдена, которого он считает "самым коррумпированным и некомпетентным в истории" президентом США.