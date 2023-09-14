Ким Чен Ын поблагодарил Путина за организацию посещения космодрома Восточный

ЦТАК передает, что лидер КНДР, осматривая вместе с президентом России монтажно-испытательный корпус ракет-носителей, выслушал разъяснения о технических особенностях, процессе монтажа и запуска ракет-носителей "Союз-2", "Ангара" и других

ТОКИО, 14 сентября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын поблагодарил президента России Владимира Путина за организацию его поездки на космодром Восточный. Об этом сообщило агентство ЦТАК в материале, посвященном визиту главы государства в Россию.

"Товарищ Ким Чен Ын выразил глубокую признательность за то, что товарищ Путин лично организовал искреннее посещение важного космодрома и сопровождал его", - пишет ЦТАК.

Агентство отмечает, что Ким Чен Ын, осматривая вместе с Путиным монтажно-испытательный корпус ракет-носителей, выслушал разъяснения о технических особенностях, процессе монтажа и запуска ракет-носителей "Союз-2", "Ангара" и других.

Лидер КНДР также ознакомился с ходом строительства стартовых комплексов ракет-носителей "Союз-2" и "Ангара", выслушал рассказ об их эксплуатации, достижениях и опыте РФ в сфере космической индустрии, ее перспективах дальнейшего развития.

Ким Чен Ын выразил восхищение "благородным духом и традициями сильной России, открывшей путь к космосу".

ЦТАК подчеркивает, что космодром Восточный вносит значимый вклад в дело освоения космоса "путем успешного обеспечения запусков космических аппаратов и спутников различного назначения и играет важную роль в стимулировании социально-экономического развития в Амурской области и на Дальнем Востоке".

КНДР стремится развивать свою собственную космическую программу. 24 августа страна осуществила вторую попытку запуска военного разведывательного спутника, которая закончилась неудачей. При первом пуске 31 мая ракета "Чхоллима-1" с военным разведывательным спутником "Маллигён-1" упала в Желтое море из-за проблем с работой двигателя второй ступени и нестабильности топлива.