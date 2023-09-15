Венгрия и Украина обсудили вопрос восстановления прав этнических меньшинств в Закарпатье

Парламентский госсекретарь МИД Левенте Мадьяр сообщил, что не надеется на быстрое разрешение этой проблемы

БУДАПЕШТ, 15 сентября. /ТАСС/. Венгерско-украинская межведомственная рабочая группа обсудила на встрече в Будапеште вопрос о восстановлении прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Об этом сообщил принимавший участие в ее работе парламентский госсекретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр.

Он напомнил, что Будапешт давно добивается от Киева отмены украинских законов, которые нарушают права этнических венгров в Закарпатской области, в том числе их права вести обучение в местных школах и вузах на родном языке. "Это настолько важно для нас, что мы заблокировали вступление Украины в ЕС и НАТО, а также ее сближение с этими организациями", - процитировало информационное агентство MTI Мадьяра.

Госсекретарь отметил, что надеяться на быстрое решение этого вопроса не приходится, но он рассчитывает на подготовку дорожной карты, где будут обозначены необходимые шаги. На заседании межведомственной группы обсуждались также проблемы украинских беженцев в Венгрии, связанные, в частности, с обучением их детей, которые были приняты в школы.

Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью британской газете Financial Times 12 сентября сообщила о готовности изменить правила использования языков национальных меньшинств, чтобы устранить препятствия для переговоров о вступлении в ЕС. Президент Венгрии Каталин Новак поддержала эти слова, но добавила, что они должны быть подкреплены делами.

25 апреля 2019 года Верховная рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который значительно ограничил возможность использования в стране русского языка и языков национальных меньшинств. 16 июля 2019 года закон вступил в силу, исключая отдельные положения.