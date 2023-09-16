Катар направил более 120 тонн гуманитарной помощи в пострадавшую от наводнения Ливию

Официальный представитель катарского Министерства иностранных дел Маджид бен Мухаммед аль-Ансари отметил, что два транспортных самолета доставили в международный аэропорт Бенина дополнительные 54 тонны продовольствия, медикаментов и товаров первой необходимости

ДУБАЙ, 16 сентября. /ТАСС/. Катар направил в Ливию более 120 тонн гуманитарной помощи, предназначенной для пострадавших от наводнения. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

По его словам, два транспортных самолета доставили в международный аэропорт Бенина, расположенный в городе Бенгази, дополнительные 54 тонны продовольствия, медикаментов и товаров первой необходимости. В общей сложности Катарский фонд развития и Катарское общество Красного Полумесяц направили в Ливию 121 тонну гуманитарной помощи, отметил аль-Ансари.