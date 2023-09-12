12 сентября, 08:27

Что известно о последствиях наводнения в Ливии

Libyan government via AP
© Libyan government via AP

Количество жертв ливней и наводнений, обрушившихся на северо-восточные районы Ливии, достигло 3 тыс. Пропавшими без вести после удара стихии числятся по меньшей мере 9 тыс. человек. Власти страны запросили международную помощь.

ТАСС собрал основное, что известно о последствиях наводнений в Ливии.

  • Циклон "Даниэль" обрушился на северо-восток страны 10 сентября.
  • По данным ливийского министерства здравоохранения, число жертв стихии составило 3 тыс.
  • Пропавшими без вести считаются по меньшей мере 9 тыс. человек.
  • Сильнее всего пострадал город Дерна, область Киренаика, где разрушены две плотины и складывается катастрофическая ситуация.
Последствия наводнения в Ливии
© ТАСС/ Reuters
  • Президентский совет объявил Киренаику зоной бедствия и запросил международную помощь.
  • Власти объявили трехдневный национальный траур.
  • Турция направила три самолета со специалистами-спасателями, необходимыми материалами и оборудованием.
 
Теги:
Ливия
© Информационное агентство ТАСС
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