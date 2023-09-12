Что известно о последствиях наводнения в Ливии

Количество жертв ливней и наводнений, обрушившихся на северо-восточные районы Ливии, достигло 3 тыс. Пропавшими без вести после удара стихии числятся по меньшей мере 9 тыс. человек. Власти страны запросили международную помощь.
ТАСС собрал основное, что известно о последствиях наводнений в Ливии.
- Циклон "Даниэль" обрушился на северо-восток страны 10 сентября.
- По данным ливийского министерства здравоохранения, число жертв стихии составило 3 тыс.
- Пропавшими без вести считаются по меньшей мере 9 тыс. человек.
- Сильнее всего пострадал город Дерна, область Киренаика, где разрушены две плотины и складывается катастрофическая ситуация.