В Ливии частично ввели чрезвычайное положение в сфере здравоохранения

Оно будет действовать в год в районах, пострадавших от наводнения, сообщил директор Национального центра по контролю заболеваний Хейдар ас-Саих

КАИР, 16 сентября. /ТАСС/. Национальный центр по контролю заболеваний Ливии объявил районы, пострадавшие от ливней и наводнений, зоной чрезвычайного положения в области здравоохранения сроком на год. О таком решении сообщил директор центра Хейдар ас-Саих.

"Чрезвычайное положение в сфере здравоохранения и санитарии вводится сроком на год", - привел его слова телеканал Libya al-Ahrar. Ас-Саих указал, что "число случаев отравления загрязненной водой в городе Дерна, который более других населенных пунктов пострадал от удара стихии, возросло до 150". Он добавил, что вода в городе "стада непригодной для употребления и необходимо использовать другие источники".

В пятницу специалисты Национального центра по контролю заболеваний зафиксировали 55 случаев отравления детей из-за загрязнения воды. Тогда же медики заявили о необходимости эвакуировать людей с пострадавших от стихии территорий на северо-востоке Ливии. Ранее сообщалось, что власти фактически блокировали Дерну и с четверга допускают в нее только команды спасателей. Причиной закрытия города стала опасность эпидемии, которая может начаться из-за еще находящихся под завалами тел погибших людей и трупов животных.