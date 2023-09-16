МО Турции направило в Ливию три корабля с полевыми госпиталями и медиками

Также в Ливию доставили 122 транспортных средства

АНКАРА, 16 сентября. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Турции направило в Ливию для помощи в ликвидации последствий наводнения три корабля, более 300 специалистов и полевые госпитали. Об этом говорится в заявлении Минобороны.

"В Ливию из Измира прибыли корабли TCG Sancaktar и TCG Bayraktar наших ВМС для поддержки братского ливийского народа, пострадавшего от наводнения. На них находятся 360 человек, включая сотрудников Управления по чрезвычайным ситуациям, медиков-спасателей, сотрудников Минздрава, береговой охраны и пожарных. Также были отправлены три полевых госпиталя, продукты питания, жилье и санитарно-гигиенические материалы", - сообщило ведомство.

В Ливию также доставлены 122 транспортных средства, в том числе машины скорой помощи, аварийно-спасательная техника.

Еще один корабль TCG Osmangazi уже загружен и готовится в ближайшее время отправится в Ливию из порта. Он доставит гуманитарную помощь.