СМИ: "Мистраль" из Египта прибыл в Ливию для оказания помощи пострадавшим от стихии

Он будет работать в качестве полевого госпиталя в территориальных водах неподалеку от города Дерна, сообщил портал Al Youm As Sabia

КАИР, 17 сентября. /ТАСС/. Вертолетоносец "Мистраль" египетских военно-морских сил прибыл к берегам Ливии для оказания экстренной помощи пострадавшим в результате ливней и наводнений. Об этом сообщил новостной портал Al Youm As Sabia.

Египетский боевой корабль будет работать в качестве полевого госпиталя в территориальных водах неподалеку от города Дерна.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пояснил, что Каир направил в ливийские воды "Мистраль", так как оборудование и системы обеспечения на этом корабле "способны справиться с кризисом, не доставляя каких-либо дополнительных проблем для принимающей стороны".

В среду ас-Сиси распорядился создать несколько специальных лагерей в западной части страны для размещения в них ливийцев, потерявших кров во время ливней и наводнений. Тогда же египетский президент поручил подготовить военный корабль "Мистраль" к работе в качестве полевого госпиталя. Глава государства обратился ко всем египетским подразделениям и службам, направляющимся в соседнюю страну для оказания помощи, с просьбой "приложить максимум усилий для смягчения гуманитарной катастрофы в Ливии".