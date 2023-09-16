Великобритания выделит еще $12,5 млн на оказание помощи Ливии и Марокко

Основная часть средств предназначена для отправки гуманитарной помощи, фильтров для воды и наборов для возведения временных укрытий

ЛОНДОН, 16 сентября. /ТАСС/. Правительство Великобритании выделит дополнительные £10 млн ($12,5 млн) на оказание помощи жителям Ливии и Марокко, пострадавшим от ударов стихии. Об этом сообщает МИД Соединенного Королевства.

"Соединенное Королевство увеличило финансовую поддержку действий по ликвидации последствий наводнений в Ливии и землетрясения в Марокко, выделив пакет помощи на сумму до £10 млн", - говорится в сообщении.

Основная часть средств предназначена для отправки гуманитарной помощи, фильтров для воды и наборов для возведения временных укрытий в Ливии. 13 сентября британский МИД сообщил, что выделит 1 млн фунтов ($1,25 млн) для оказания помощи Ливии. 10 сентября власти королевства направили 60 спасателей в Марокко, где на прошлой неделе произошло землетрясение магнитудой 7.

"Ужасно видеть гибель людей и картины разрушений в Ливии после наводнения. Великобритания намерена поддержать народ Ливии в этот крайне тяжелый час. Мы увеличим объем финансирования, выделяемого Соединенным Королевством на ликвидацию последствий кризиса", - заявил замглавы МИД Соединенного Королевства Тарик Ахмад.

Циклон "Даниэль" обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября и принес в расположенные на побережье Средиземного моря города штормовой ветер и ливни с грозами. По данным властей, на настоящий момент число жертв ливней и наводнений составляет 11,3 тыс., более 10 тыс. человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Согласно сведениям Международной организации по миграции, из-за урагана и наводнений на северо-востоке Ливии почти 39 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Глава муниципалитета Дерны сообщал, что "городские власти ожидают увеличения числа погибших в результате удара стихии до 20 тыс.".

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Марокко 8 сентября. Эпицентр находился в районе Игиль, расположенном в провинции Эль-Хауз, которая входит в регион Марракеш - Сафи. Согласно последним данным МВД, число жертв стихийного бедствия превысило 2,9 тыс., ранения получили более 5,6 тыс. человек.