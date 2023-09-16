Генпрокуратура Ливии начала расследование причин обрушения плотин близ Дерны

Генпрокурор отметил, что "разбирательство будет сосредоточено на вопросе целевого использования средств, которые были выделены на содержание плотин близ Дерны"

КАИР, 16 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Ливии приступила к расследованию обстоятельств обрушения двух плотин близ города Дерна, что привело к значительному увеличению числа жертв в этом городе на северо-востоке страны, где ранее прошел разрушительный циклон. Об этом сообщил глава ливийского надзорного органа Сиддик ас-Сур.

"Расследование начато с целью выяснить причины обрушения плотин близ Дерны и привлечь к ответственности виновных в преступлении", - отметил ас-Сур, слова которого привел ливийский новостной портал Al-Wasat. Он добавил, что в прокуратуру уже вызывают для дачи показаний представителей администрации плотин, технической структуры по их обслуживанию, а также сотрудников министерства водных ресурсов.

Генпрокурор пояснил, что "разбирательство будет сосредоточено на вопросе целевого использования средств, которые были выделены на содержание плотин близ Дерны". "По окончании расследования мы объявим его результаты и примем меры в отношении всех, кто стал причиной катастрофы", - заявил ас-Сур.