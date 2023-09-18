Ким Чен Ын поблагодарил Путина за гостеприимство

Лидер КНДР пожелал России процветания

ТОКИО, 18 сентября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын перед отправлением на спецпоезде из Владивостока по окончании "официального и дружественного" визита в РФ поблагодарил ее президента Владимира Путина, а также власти и народ за гостеприимство. Об этом сообщило государственное радио КНДР "Голос Кореи".

"Ким Чен Ын выразил искреннюю признательность за то, что во все дни пребывания в РФ президент Путин, руководство и народ России обращали особое внимание и всегда оказывали радушное гостеприимство. Он пожелал процветания России, а ее народу благ", - говорится в сообщении по итогам визита лидера КНДР, который "открыл новый период бурного развития и укрепления корейско-российских отношений".

Ким Чен Ын надеется, что Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) будет играть важную роль в научно-техническом сотрудничестве с Россией, передает "Голос Кореи". "Он (Ким Чен Ын - прим. ТАСС) выразил надежды на то, что университет будет добиваться дальнейшего прекрасного развития и играть важную роль в научно-техническом сотрудничестве между двумя странами", - говорится в сообщении.

В ДВФУ Ким Чен Ын посетил представленные стенды Приморского края и Минпромторга и оценил "заметные успехи российского народа в экономике и научно-технической сфере". Лидер КНДР также провел встречу с корейскими студентами и попросил их "усерднее учиться и стараться", чтобы сыграть роль в достижении процветания КНДР.