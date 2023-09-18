В Чехии назвали аналогом запрета на въезд российских авто ограничения на полеты из РФ

Как отметил первый вице-премьер и министр внутренних дел республики Вит Ракушан, внутри Шенгенской зоны отсутствует погранконтроль

ПРАГА, 18 сентября. /ТАСС/. Аналогом запрета на въезд автомобилей с российскими регистрационными номерами в страны Евросоюза, расположенными на границе с РФ, является действующий в Чехии запрет на авиационные полеты из России. Об этом сообщает информационное агентство CTK со ссылкой на первого вице-премьера и министра внутренних дел республики Вита Ракушана.

"Запрет на въезд автомобилей с российскими государственными регистрационными номерами вводят страны, расположенные на внешней границе Шенгенской зоны. У Чехии имеется лишь воздушная граница [для прибытия самолетов из РФ] и запрет на полеты из России уже давно действует", - приводит агентство слова политика. Он напомнил, что внутри Шенгенской зоны отсутствует погранконтроль.

Чехия, как сказал Ракушан, не впускает через свои аэропорты на территорию Евросоюза прибывающих из-за пределов Шенгенской зоны российских граждан с действующими визами государств-членов Шенгенского соглашения. Кроме того, республика стала первой страной ЕС, приостановившей выдачу виз россиянам в связи с действиями РФ на Украине. Чешское правительство приняло решение об этом 25 февраля 2022 года.