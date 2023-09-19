19 сентября, 10:08
Попытка госпереворота в Нигере

Дания возобновит гуманитарную помощь Нигеру

Ее предоставление приостанавливали из-за произошедшего в африканской стране военного переворота

СТОКГОЛЬМ, 19 сентября. /ТАСС/. Дания возобновит гуманитарную помощь Нигеру, которая была прекращена после произошедшего в африканской стране военного переворота. Об этом сообщает газета Politiken.

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Как рассказал в интервью изданию министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен, страна не может закрывать глаза на "потенциальную катастрофу с последующей миграционной волной".

В начале августа министр по вопросам сотрудничества в области развития и глобальной климатической политики Дан Йёргенсен сообщил, что Дания прекращает экономическую поддержку Нигера из-за госпереворота. По словам политика, сотрудничество, основанное на тесном взаимодействии между ведомствами, международными организациями и посольствами в регионе, невозможно, так как Дания ни прямо, ни косвенно не намерена поддерживать деньгами "военную хунту".

Изначально Дания планировала предоставить Нигеру в течение пяти лет экономическую помощь на 920 млн крон ($139 млн). 

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НигерДанияПопытка госпереворота в Нигере
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