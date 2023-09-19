Франция потребовала экстренного созыва Совбеза ООН по Карабаху

МИД Франции также призвал Азербайджан немедленно прекратить боевые действия и соблюдать международное право

ПАРИЖ, 19 сентября. /ТАСС/. Франция требует проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел республики.

"Франция требует проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Она ведет консультации со своими европейскими партнерами и США, чтобы был дан ответ, соответствующий рискам безопасности региона, которые несет неприемлемое наступление Азербайджана", - заявили в министерстве.

МИД также призвал Баку немедленно прекратить боевые действия и соблюдать международное право.