19 сентября, 13:02
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Франция потребовала экстренного созыва Совбеза ООН по Карабаху

МИД Франции также призвал Азербайджан немедленно прекратить боевые действия и соблюдать международное право

ПАРИЖ, 19 сентября. /ТАСС/. Франция требует проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел республики.

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"Франция требует проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Она ведет консультации со своими европейскими партнерами и США, чтобы был дан ответ, соответствующий рискам безопасности региона, которые несет неприемлемое наступление Азербайджана", - заявили в министерстве.

МИД также призвал Баку немедленно прекратить боевые действия и соблюдать международное право. 

Теги:
ФранцияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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