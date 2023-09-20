Бразилия призвала к диалогу по Карабаху при участии РФ, ЕС и США

В дипведомстве страны уточнили, что Бразилиа внимательно следит за гуманитарной ситуацией в регионе "вместе с остальными членами СБ ООН"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Бразилии обеспокоены эскалацией напряженности в Нагорном Карабахе и воздействием конфликта на мирное население региона, говорится в заявлении МИД южноамериканской республики.

"Правительство Бразилии продолжает считать, что наилучшим вариантом достижения долгосрочного решения являются мирные переговоры, в особенности на трех действующих переговорных площадках (Брюссель, Москва, Вашингтон). Как уточнили в дипведомстве, в Бразилиа внимательно следят за гуманитарной ситуацией "вместе с остальными членами СБ ООН".

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Жители Еревана вышли на акцию протеста у здания правительства Армении, обвиняя руководство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна в произошедшем.