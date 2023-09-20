МИД Канады призвал Азербайджан открыть гуманитарный коридор в Нагорный Карабах

Глава внешнеполитического ведомства Мелани Жоли отметила, что Оттава выступает за урегулирование конфликта путем переговоров

ОТТАВА, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство Канады призывает к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе, а также просит Азербайджан восстановить гуманитарный коридор в этот регион. Об этом во вторник говорится в заявлении главы канадского МИД Мелани Жоли.

"Канада серьезно обеспокоена военной эскалацией и ухудшением гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе из-за военной интервенции, объявленной Министерством обороны Азербайджана, - заявила Жоли. - Канада призывает к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе".

Кроме того, Оттава "призывает правительство Азербайджана воздерживаться от любых действий, которые представляют угрозу безопасности и благополучию гражданского населения Нагорного Карабаха", а также "проявить добрую волю для восстановления гуманитарного доступа в Нагорный Карабах для доставки продуктов питания, медикаментов и других предметов первой необходимости". По словам Жоли, Канада выступает за урегулирование конфликта путем переговоров.