20 сентября, 02:10
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

МИД Канады призвал Азербайджан открыть гуманитарный коридор в Нагорный Карабах

Глава внешнеполитического ведомства Мелани Жоли отметила, что Оттава выступает за урегулирование конфликта путем переговоров

ОТТАВА, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство Канады призывает к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе, а также просит Азербайджан восстановить гуманитарный коридор в этот регион. Об этом во вторник говорится в заявлении главы канадского МИД Мелани Жоли.

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"Канада серьезно обеспокоена военной эскалацией и ухудшением гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе из-за военной интервенции, объявленной Министерством обороны Азербайджана, - заявила Жоли. - Канада призывает к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе".

Кроме того, Оттава "призывает правительство Азербайджана воздерживаться от любых действий, которые представляют угрозу безопасности и благополучию гражданского населения Нагорного Карабаха", а также "проявить добрую волю для восстановления гуманитарного доступа в Нагорный Карабах для доставки продуктов питания, медикаментов и других предметов первой необходимости". По словам Жоли, Канада выступает за урегулирование конфликта путем переговоров. 

Теги:
АзербайджанКанадаСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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