В Баку опровергли сообщения об обстреле ВС Азербайджана машины скорой помощи

Минобороны республики назвало эту информацию ложной

БАКУ, 20 сентября. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана опровергло сообщения армянских социальных медиаресурсов о расстреле азербайджанскими военными машины скорой помощи в Нагорном Карабахе.

"Распространенная в некоторых социальных сетях Армении информация о расстреле нашими вооруженными силами машины скорой помощи является полностью ложной. Мы категорически отрицаем эту информацию, которая распространяется с целью создания неправильного мнения в международном сообществе", - говорится в сообщении ведомства, размещенном в его Telegram-канале.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Жители Еревана вышли на акцию протеста у здания правительства Армении, обвиняя руководство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна в произошедшем. В заявлении МИД России говорится, что Москва призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей РФ, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху и остановить вооруженное противостояние.