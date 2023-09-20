20 сентября, 03:06
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Баку опровергли сообщения об обстреле ВС Азербайджана машины скорой помощи

Минобороны республики назвало эту информацию ложной

БАКУ, 20 сентября. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана опровергло сообщения армянских социальных медиаресурсов о расстреле азербайджанскими военными машины скорой помощи в Нагорном Карабахе.

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"Распространенная в некоторых социальных сетях Армении информация о расстреле нашими вооруженными силами машины скорой помощи является полностью ложной. Мы категорически отрицаем эту информацию, которая распространяется с целью создания неправильного мнения в международном сообществе", - говорится в сообщении ведомства, размещенном в его Telegram-канале.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Жители Еревана вышли на акцию протеста у здания правительства Армении, обвиняя руководство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна в произошедшем. В заявлении МИД России говорится, что Москва призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей РФ, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху и остановить вооруженное противостояние. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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