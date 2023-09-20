Генсек ООН призвал к немедленному прекращению боев в Нагорном Карабахе

Антониу Гутерриш указал на необходимость более строгого соблюдения режима прекращения огня от 2020 года

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил крайнее беспокойство в связи с сообщениями о жертвах в Нагорном Карабахе после эскалации ситуации в регионе и призвал к немедленному прекращению боевых действий.

"Генеральный секретарь крайне обеспокоен применением военной силы в регионе, а также сообщениями о жертвах, в том числе среди гражданского населения, - говорится в заявлении офиса главы всемирной организации. - Генеральный секретарь в резкой форме призывает к немедленному прекращению боев, к деэскалации и более строгому соблюдению режима прекращения огня от 2020 года".

Отмечается, что Гутерриш "озабочен гуманитарной ситуацией на земле" и призывает стороны предпринять необходимые шаги для облегчения доступа гуманитарной помощи нуждающимся. "Он призывает стороны перенаправить свои усилия на то, чтобы укрепить уверенность и обеспечить долгосрочный мир в регионе", - уточняется в заявлении.

Азербайджанское министерство обороны заявило 19 сентября о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. Ведомство уточнило, что его целями являются обеспечение положений трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, разоружение и вывод армянских военных с этой территории.

Ереван, в свою очередь, заявил, что Баку стремится "завершить политику этнической чистки", а ВС Армении не присутствуют в Карабахе. Россия же призвала стороны остановить кровопролитие и вернуться к политико-дипломатическому урегулированию.