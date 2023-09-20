Представители спецслужб СНГ выразили обеспокоенность из-за ситуации в Афганистане

Они также обеспокоены возрастанием рисков проникновения на территории государств Центральной Азии боевиков международных террористических организаций, утечкой оружия и боеприпасов из зон военных конфликтов

БИШКЕК, 20 сентября. /ТАСС/. Представители специальных служб стран СНГ на состоявшейся в Бишкеке международной конференции по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом выразили обеспокоенность в связи с ростом террористической угрозы со стороны Афганистана и стран Ближнего Востока. Об этом сообщил пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

"20 сентября 2023 в Бишкеке в рамках председательства Кыргызской Республики в СНГ состоялась международная конференция по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Организаторами мероприятия выступили ГКНБ и Антитеррористический центр государств - участников СНГ", - говорится в сообщении.

По итогам встречи, отметили в пресс-центре, участники встречи "обозначили свою озабоченность ситуацией в Афганистане и ряде государств Ближнего Востока, создающей очаги напряженности у границ Содружества". А также высказали обеспокоенность возрастанием рисков проникновения на территории государств Центральной Азии боевиков международных террористических организаций, утечкой оружия и боеприпасов из зон военных конфликтов, применением террористами новейших информационных и технических достижений, включая технологии искусственного интеллекта, беспилотных систем и роботизированных комплексов.

В связи с этим на конференции было принято решение развивать и укреплять "многостороннее контртеррористическое сотрудничество", а также задействовать в этом направлении "потенциал региональных структур" как СНГ, ШОС, ОДКБ и ряд других. "С учетом состоявшегося обсуждения участники конференции отметили важность продолжения работы, направленной на сближение законодательств государств - участников СНГ в сфере борьбы с терроризмом, повышение уровня взаимодействия компетентных органов и международных организаций, в том числе в области информационного обмена", - подчеркнули в ГКНБ.

В работе конференции приняли участие представители спецслужб восьми государств СНГ, в том числе из России, стран - участников ШОС (Индии, Ирана, Китая, Пакистана). Соответствующих структур Содружества - Исполкома СНГ, Совета командующих Пограничными войсками, Координационного совета генеральных прокуроров, Совета министров внутренних дел, Совета руководителей подразделений финансовой разведки, Совета руководителей таможенных служб, Межгосударственного авиационного комитета и Антитеррористического центра. А также восемь международных организаций, в том числе Контртеррористического управления ООН, группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями Совбеза ООН, Интерпола, РАТС ШОС, ОДКБ и Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Впервые в конференции приняли участие сотрудники научно-исследовательских и образовательных организаций из Московского государственного университета имени Ломоносова и Академии военных наук России.