Членство Габона в Содружестве наций приостановлено в связи с переворотом

В заявлении организации говорится, что если Габон не достигнет прогресса в восстановлении демократии на своей территории, то участники объединения рассмотрят вопрос "о полном приостановлении членства Габона в Содружестве"

ЛОНДОН, 20 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран - участниц Содружества наций приняли решение частично отстранить Габон от участия в мероприятиях объединения. Об этом говорится в заявлении организации.

"Министры приняли решение частично приостановить членство Габона в Содружестве до восстановления демократии [в стране]. Это частичное приостановление влечет за собой отстранение от участия в Советах Содружества и исключение Габона из участия во всех межправительственных совещаниях и мероприятиях Содружества", - указано в документе, принятом после обсуждения на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В нем также отмечается, что если Габон не достигнет прогресса в восстановлении демократии на своей территории, то участники объединения рассмотрят вопрос "о полном приостановлении членства Габона в Содружестве".

Министры предложили нынешним властям Габона провести "заслуживающие доверия" выборы "как можно скорее", они определили максимальный срок в два года начиная с 30 августа 2023 года. Кроме того, Содружество призвало гарантировать безопасность и личную неприкосновенность бывшего президента страны Али Бонго Ондимбы, членов его семьи и членов его правительства.