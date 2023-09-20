В Баку заявили о перехвате квадрокоптера ВС Армении

Он пытался совершать полеты над позициями армии республики в Шушинском районе в Карабахе

БАКУ, 20 сентября. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило о перехвате квадрокоптера Вооруженных сил Армении, пытавшегося совершать полеты над позициями армии республики в Шушинском районе в Карабахе.

"20 сентября примерно в 10:00 (09:00 мск - прим. ТАСС) квадрокоптер, принадлежащий формированиям Вооруженных сил Армении, предпринял попытку осуществить полет над позициями азербайджанской армии в направлении Шушинского района", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, беспилотник был обнаружен и посажен специальными техническими средствами.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Жители армянской столицы вышли на акцию протеста у здания правительства Армении, обвиняя руководство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна в произошедшем. МИД РФ призвал остановить кровопролитие, прекратить боевые действия, исключить жертвы среди гражданского населения и вернуться к мирному разрешению карабахской проблемы.

17 мая 2023 года на саммите Совета Европы в Рейкьявике Пашинян заявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана в его границах, куда входит и Нагорный Карабах.