МИД Венгрии указал на разные подходы Запада к конфликтам в Карабахе и на Украине

В первом случае Евросоюз и США призывают к миру, а во втором - поддерживают военные действия, уточнили во внешнеполитическом ведомстве

БУДАПЕШТ, 20 сентября. /ТАСС/. В МИД Венгрии обратили внимание на различные подходы Запада к конфликтам в Нагорном Карабахе и на Украине: если в первом случае Евросоюз и США призывают к миру, то во втором - поддерживают военные действия.

"Брюссель, Америка и все международное сообщество призывают к прекращению огня и переговорам по поводу столкновений в Нагорном Карабахе. И только Венгрия требует того же в отношении российско-украинской войны. Как же так?" - поинтересовался госсекретарь по вопросам двусторонних отношений Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Тамаш Менцер. Опубликовав эту запись на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), он добавил, что на Украине тоже должен быть мир.

Правительство Венгрии с самого начала вооруженного конфликта на Украине последовательно выступает за его урегулирование дипломатическим путем, предлагая немедленно прекратить огонь и приступить к мирным переговорам. В то же время другие страны ЕС и США продолжают снабжать украинскую армию вооружениями и военной техникой.