AFP: сыну отстраненного от власти президента Габона предъявили обвинение в госизмене

Нуреддин Бонго Валентин занимал должность координатора администрации президента и советника главы государства

ПРЕТОРИЯ, 20 сентября. /ТАСС/. Обвинения в государственной измене и коррупции предъявлены Нуреддину Бонго Валентину - старшему сыну отстраненного военными от власти президента Габона Али бен Бонго Ондимбы. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на прокурора габонской столицы Либревилля Андре-Патрика Ропоната.

Первое судебное заседание по делу Нуреддина Бонго Валентина и пяти других лиц состоялось 19 сентября, отмечает оно. Все обвиняемые сейчас находятся в предварительном заключении. Старший сын президента был арестован 30 августа в день государственного переворота. Он занимал должности координатора администрации президента Габона и советника главы государства.

Неделю назад премьер-министр переходного периода Габона Раймон Ндонг Сима заявил, что военные власти страны намерены преследовать тех членов предыдущего правительства, кто был вовлечен в коррупцию или отмывание денег.

Группа высокопоставленных габонских военных 30 августа объявила по национальному телевидению о приходе к власти. Путчисты отменили итоги прошедших 26 августа президентских выборов, на которых победил шедший на третий срок Бонго Ондимба. 30 августа на собрании генералов Олиги Нгема был назначен главой государства на переходный период.