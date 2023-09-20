Лидер военных Габона заявил, что они освободили страну, а не совершили госпереворот

Олиги Нгема назвал доказательством этого энтузиазм габонского народа, а также поддержку со стороны всех сил нации

ПРЕТОРИЯ, 20 сентября. /ТАСС/. Военные Габона пришли к власти бескровно, население страны считает смену режима "освобождением". Такую оценку высказал глава Габона на переходный период генерал Олиги Нгема.

"То, что вы называете государственным переворотом, мы в Габоне называем освобождением. Доказательство того - энтузиазм габонского народа, а также поддержка со стороны всех сил нации", - сказал лидер в интервью журналу Jeune Afrique.

Рассуждая о госпереворотах в Африке, генерал указал, что "захват политической власти" в основном происходит из-за "хрупкости или несостоятельности демократической системы".

"К этому добавляется нерациональное распределение материальных благ, ввергающее большую часть населения в крайнюю нищету. Габон - это особый случай, когда без кровопролития и насилия силы обороны и безопасности согласились положить конец перевороту, связанному с выборным процессом, произошедшему в ночь на 30 августа. Это было воспринято народом Габона как акт освобождения", - отметил Нгема.

По его словам, новые власти сделают "все возможное, чтобы восстановить достоинство сограждан". В качестве факторов, приведших к смене власти, габонский лидер назвал "хаотичную организацию всеобщих выборов" и ограниченную публикацию их итогов. Сочетание этих факторов, по мнению Нгемы, привело бы "к вспышке насилия в стране, гибели многих людей и материальному ущербу".