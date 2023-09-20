Длительность переходного периода в Габоне будут определять все силы страны

Как заявил глава республики на переходный период генерал Олиги Нгема, государство "стремится оставаться членом всех субрегиональных и региональных организаций, членом которых является"

ПРЕТОРИЯ, 20 сентября. /ТАСС/. Продолжительность переходного периода в Габоне будут определять все гражданские и политические силы страны. Об этом заявил глава Габона на переходный период генерал Олиги Нгема в интервью журналу Jeune Afrique.

Экономическое сообщество центральноафриканских государств (ECCAS) дало военным Габона один год на передачу власти гражданским лицам. Реагируя на вопрос о позиции ECCAS, Нгема заявил, что мятежники "принимают к сведению мнение" сообщества, и отметил, что Габон "стремится оставаться членом всех субрегиональных и региональных организаций, членом которых он является".

"Не Комитет по переходному периоду и восстановлению институтов должен определять продолжительность переходного периода. Он будет определяться всеми движущими силами государства, которые будут отвечать за обновление Конституции и демократических институтов нашей страны", - отметил габонский глава.

Нгема в качестве целей переходного периода назвал "восстановление институтов и достоинства габонского народа", а также необходимость обеспечить "основные свободы и свободное выражение демократии" и "экономическое возрождение страны". По словам генерала, перед премьером переходного периода Габона Раймоном Ндонг Симой стоит задача "создать практические условия для восстановления институтов" и развития экономики.

Затрагивая вопрос о судьбе свергнутого президента страны Али Бонго Ондимбы, генерал сказал, что тот "пользуется всеми привилегиями и правами, полагающимися бывшему главе государства" и может "свободно перемещаться в соответствии с действующими законами".

Группа высокопоставленных габонских военных 30 августа объявила по национальному телевидению о приходе к власти. Путчисты отменили итоги прошедших 26 августа президентских выборов, на которых победил шедший на третий срок Али Бонго Ондимба. 30 августа на собрании генералов Олиги Нгема был назначен главой государства на переходный период.