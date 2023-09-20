СМИ: новый лидер Габона совершил первую зарубежную поездку

По информации RFI, Олиги Нгема посетил Экваториальную Гвинею

ПРЕТОРИЯ, 20 сентября. /ТАСС/. Глава Габона на переходный период, генерал Олиги Нгема совершил первую зарубежную поездку после захвата власти в стране военными. Об этом сообщила радиостанция RFI.

Олиги Нгема посетил 19 сентября Экваториальную Гвинею, его принял президент соседнего государства Теодоро Обианг Нгема Мбасого, отмечает она.

Официальный представитель лидера Габона Телесфор Обаме Нгом заявил, что встреча продолжалась более часа. "Экваториальная Гвинея является братской страной, а ее президент - один из наиболее влиятельных политиков региона, - отметил он. - Мы должны прислушиваться к его советам. Мы также должны успокоить наших партнеров, дать правильную информацию, объяснить причины [госпереворота]. В Африке были и другие государственные перевороты, но контекст в Габоне иной, ситуация очень быстро нормализовалась".

Обаме Нгом сообщил, что надеется на помощь Экваториальной Гвинеи в снятии санкций с Габона. "Если мы решим управлять по-другому, это нормально, - заявил он. - Некоторые западные страны не приветствовали смену власти. Было бы неосмотрительно консультироваться с ними в первую очередь".

В поездке в Экваториальную Гвинею генерала Олиги Нгема сопровождала делегация, в которую входили пять министров переходного правительства Габона.