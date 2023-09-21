21 сентября, 08:03

Politico: новый министр обороны Украины посетит Пентагон вместе с Зеленским

По данным издания, это будет первый визит Владимира Зеленского и Рустема Умерова в качестве главы Минобороны в Пентагон

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Глава Минобороны Украины Рустем Умеров в четверг вместе с президентом Владимиром Зеленским посетит Пентагон, где встретится с министром обороны США Ллойдом Остином и председателем Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли и другими военачальниками. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источник.

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Как пишет издание, это будет первый визит Зеленского и Умерова в качестве главы Минобороны в Пентагон.

Ранее о том, что Зеленский встретится с Остином и Милли, сообщил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. О том, что президента Украины будет сопровождать глава Минобороны, не сообщалось. 

Теги:
УкраинаСШАЗеленский, Владимир АлександровичМилли, МаркОстин, ЛлойдУмеров, Рустем Энверович
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