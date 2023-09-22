22 сентября, 01:25

СМИ: Зеленскому оказали в Конгрессе холодный прием

По данным портала Axios, спикер Палаты представителей Кевин Маккарти отказал украинскому президенту в выступлении перед членами нижней палаты законодательного органа

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский, находящийся с официальным визитом в Вашингтоне, получил в четверг в Конгрессе США "холодный прием". Такое мнение приводится в статье информационного портала Axios.

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Ее авторы в подтверждение напоминают, что к приезду главы государства в Вашингтон группа американских законодателей выступила против удовлетворения запроса администрации США на выделение $24 млрд на помощь Киеву, пока не будет разъяснено, как были потрачены предоставленные ранее Украине средства и к каким целям она стремится. Кроме того, отмечается в статье, спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти отказал Зеленскому в выступлении перед членами нижней палаты законодательного органа. Спикер, по данным телеканала CNN, также старался не показываться на публике рядом с украинским лидером. По мнению Axios, "десятки республиканцев использовали его (Зеленского - прим. ТАСС) визит как повод для того, чтобы с презрением отнестись к просьбам Украины и высмеять ее лидера".

При этом, отмечает портал, Зеленского разочаровали не только в Конгрессе. Так, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не будет пока передавать тактические ракеты ATACMS Киеву. 

Теги:
УкраинаСШАГенассамблея ООНЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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