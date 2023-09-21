CNN: спикер Маккарти старался, чтобы его не видели с Зеленским в Конгрессе

По информации телеканала, политик не фотографировался с президентом Украины при людях

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти старался не показываться на публике рядом с украинским лидером Владимиром Зеленским, который в рамках визита в Вашингтон посетил американский парламент. На это указал телеканал CNN.

По свидетельствам его корреспондентов, присутствующих на Капитолийском холме, Маккарти не фотографировался с Зеленским при людях и "не хотел, чтобы его заметили с президентом Украины", так как несколько консерваторов в Республиканской партии открыто выступают против оказания Киеву помощи.

В то время как лидер республиканского меньшинства и лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл и Чак Шумер при журналистах официально встретили Зеленского и сопроводили на встречу с представителями верхней палаты американского законодательного органа, Маккарти отказал украинскому лидеру в выступлении перед всем Конгрессом, объяснив это отсутствием у законодателей свободного времени.

Прокомментировать позицию Маккарти попросили и его однопартийца - председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкла Маккола. Однако он ушел от ответа на вопрос, сказав лишь, что он, как и Маккарти, выразил Зеленскому "серьезную поддержку".

Как отметил CNN, после встречи с Зеленским Маккарти дал ясно понять, что его позиция не поменялась и он не гарантировал лидеру Украины выделение $24 млрд дополнительного финансирования.