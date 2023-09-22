Reuters: премьер Вануату не поедет на саммит тихоокеанских стран в Белом доме

Причиной этому стало заседание парламента, уточняет агентство

СИДНЕЙ, 22 сентября. /ТАСС/. Недавно избранный премьер-министр Вануату Сато Килман не примет участия в саммите лидеров Форума тихоокеанских островов (ФТО), который организует президент США Джо Байден в Белом доме 25-26 сентября. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в офисе премьера.

"Премьер-министр не будет присутствовать на саммите в связи с заседанием парламента", - цитирует агентство слова чиновника. Как отмечает Reuters, речь идет об очередном голосовании по вотуму недоверия бывшему премьеру Алтои Исмаилу Калсакау, в котором должны принять участие все члены правительства, включая главу исполнительной власти, так что Сато Калман не успеет добраться до Вашингтона к назначенному времени.

По данным агентства, основной целью саммита должна стать активация взаимодействия стран - участниц форума с США для борьбы с влиянием Китая в Тихоокеанском регионе.

Сато Килмана избрали новым премьер-министром Республики Вануату в понедельник, 4 сентября. С его избранием в стране завершился политический кризис, длившийся с начала мая 2023 года. В течение четырех месяцев парламентская оппозиция пыталась вынести вотум недоверия премьеру Алтои Исмаилу Калсакау и правительству из-за того, что их действия "ставят под угрозу нейтральный статус Вануату и, укрепляя отношения с Австралией и США, разрушают связи с Китаем, являющимся главным кредитором республики". Оппозиция несколько раз выносила вопрос о вотуме недоверия Калсакау на голосование парламента, однако лишь 17 августа получила поддержку 26 депутатов из 52.

Форум тихоокеанских островов - межправительственная организация, созданная для углубления сотрудничества между независимыми государствами Тихого океана и представления их интересов. Форум был основан в 1971 году, его полноправными членами являются 18 стран и заморских территорий: Австралия, Вануату, Кирибати, Острова Кука, Маршалловы Острова, Микронезия, Новая Каледония, Науру, Ниуэ, Новая Зеландия, Палау, Папуа - Новая Гвинея, Самоа, Соломоновы Острова, Тонга, Тувалу, Фиджи, Французская Полинезия.