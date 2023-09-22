Блинкен и его коллеги из ECOWAS потребовали освобождения президента Нигера

Как сообщили в Госдепе, американский госсекретарь поблагодарил сообщество за усилия, нацеленные на выработку "решения, сохраняющего конституционный порядок в Нигере"

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и его коллеги из Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) требуют от мятежников в Нигере освобождения президента этой страны Мохаммеда Базума. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера, распространенном по итогам встречи, в которой также принял участие глава МИД Мавритании, на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Партнеры заняли единую позицию, согласно которой Национальный совет спасения родины в Нигере должен освободить президента Базума, его семью и всех незаконно задержанных", - отметил Миллер. По его словам, Блинкен поблагодарил ECOWAS за усилия, нацеленные на выработку "решения, сохраняющего конституционный порядок в Нигере".

26 июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении Базума от власти. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры государств, входящих в ECOWAS, ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы. 18 августа комиссар по вопросам мира и безопасности ECOWAS Абдель Фатау Мусах заявил, что точная дата начала военного вмешательства в ситуацию в Нигере определена. Официально она не объявлена.