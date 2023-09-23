Командующий армией Судана выступил за урегулирование конфликта путем переговоров

Абдель Фаттах аль-Бурхан также призвал страны заблокировать внешнюю поддержку, которую, по его словам, получает спецназ республики

ТАСС, 23 сентября. Командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан выступил за урегулирование военного конфликта в стране путем переговоров.

"Каждая война заканчивается миром, будь то путем переговоров или применения силы. Мы движемся по двум направлениям, но наш предпочтительный путь - это путь переговоров", - сообщил он в пятницу агентству Reuters в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

За последнее время аль-Бурхан совершил несколько зарубежных визитов. По его словам, их цель состояла в поиске решений конфликта, а не в военной поддержке. Командующий армией также попросил другие государства заблокировать внешнюю поддержку, которую, по его утверждению, получают силы быстрого реагирования Судана.

21 сентября силы быстрого реагирования (спецназ) Судана объявили о готовности к прекращению огня и началу переговоров о мире с представителями армии страны. Однако, как подчеркивает Reuters, предыдущие заявления обеих сторон о мире и готовности к прекращению огня не смогли остановить кровопролитие.