Суд в Молдавии арестовал двух лидеров оппозиционной партии "Возрождение"

Александра Нестеровского и Ирину Лозован обвиняют в коррупции и нарушении правил финансирования политического объединения

КИШИНЕВ, 23 сентября. /ТАСС/. Лидеры оппозиционной молдавской партии "Возрождение" депутаты парламента Александр Нестеровский и Ирина Лозован арестованы на 30 суток по обвинению в коррупции и нарушении правил финансирования политического объединения. Об этом сообщила пресс-служба партии.

"Суд Кишинева назначил арест на 30 дней в СИЗО Александру Нестеровскому и домашний арест на 30 суток Ирине Лозован. Адвокаты намерены опротестовать решение в апелляционной палате", - говорится в сообщении. Накануне полиция провела обыски у председателя партии Натальи Параски и других членов "Возрождения", которых подозревают в связях с запрещенной в Молдавии партией "Шор".

Сторонники партии в субботу провели акцию протеста перед зданием суда, куда привезли задержанных. Они скандировали лозунги с требованием отставки президента республики Майи Санду. Пресс-секретарь "Возрождения" Олеся Витнянская сообщала о провокаторах, которые пытались сорвать демонстрацию.

На этой неделе парламент Молдавии одобрил просьбу прокуратуры о лишении Нестеровского и Лозован депутатского иммунитета, так как против них выдвинуты обвинения в незаконном получении финансирования от политика Илана Шора для нужд внепарламентской партии "Возрождение". После чего их задержали.

Нестеровский и Лозован в марте покинули Партию социалистов Республики Молдова и примкнули к партии "Возрождение", которая принимала участие в массовых акциях протеста вместе с партией "Шор".