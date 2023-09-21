Двух депутатов парламента Молдавии лишили иммунитета по просьбе прокурора

Ирину Лозован и Александра Нестеровского обвинили в коррупции

КИШИНЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Парламент Молдавии одобрил просьбу генеральной прокуратуры о снятии депутатского иммунитета с оппозиционеров Ирины Лозован и Александра Нестеровского, в отношении которых были выдвинуты обвинения в коррупции. Такое решение было принято голосами депутатов Партии действия и солидарности (ПДС) на заседании, которое транслировала пресс-служба законодательного органа.

"Состоящие в партии "Возрождение" депутаты приняли финансирование со стороны организованной криминальной группы под руководством Илана Шора", - объяснил законодателям причину запроса исполняющий обязанности генерального прокурора Ион Мунтяну. По его словам, активисты партии "Возрождение" якобы получали зарплаты "в конвертах".

Нестеровский и Лозован в марте 2023 года покинули Партию социалистов и примкнули к внепарламентской оппозиционной партии "Возрождение", которую считают близкой к запрещенной Конституционным судом (КС) партии "Шор". Со своей стороны депутаты партии "Шор" бойкотируют заседание парламента в знак протеста, обвинив ПДС и президента страны Майю Санду в проведении антиконституционной политики.

В июне КС Молдавии поддержал запрос правительства о запрете деятельности партии "Шор", которая выступает организатором массовых акций протеста. В нем министерству юстиции предписано создать комиссию по ликвидации партии и исключению ее из регистра.